Москва, 11 января, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для интернет-операторов за неисполнение обязанности по ограничению доступа к информации, распространение которой запрещено в России, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками в КоАП предлагается такое нарушение карать штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 30 тыс. для предпринимателей без образования юридического лица и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

В России создан единый реестр запрещенной информации, в котором ежедневно обновляется перечень адресов сайтов, доступ к которым оператор интернет-связи обязан ограничить.