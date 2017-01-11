Анкара, 11 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум.



Pixabay.com Турецкие войска

Глава Минобороны Турции Фикри Ышик заявил 11 января, что Анкара обсудит с властями Ирака присутствие своих войск на базе Башика, после того как близлежащие территории будут очищены от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

«Турция уважает территориальную целостность и единство Ирака, и присутствие наших войск на базе Башика это не наш выбор, а необходимость», — подчеркнул он.

Напомним, вооруженные силы Турции заняли базу Башика, расположенную поблизости от удерживаемого боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Мосул, в рамках операции «Щит Евфрата», целью которой является уничтожение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также недопущение формирования на севере Ирака и Сирии курдского территориального образования.