Красноярск, 11 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В Красноярске продолжается расследование уголовного дела по факту смерти четырех человек. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 января, в Главном следственном управлении СКР по краю, в крови погибших обнаружили синтетический анальгетик-фентанил, который является медицинским препаратом и при взаимодействии с алкоголем может привести к летальному исходу.

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То есть, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, четверо красноярцев употребляли «синтетику». Сейчас следователи ищут тех, кто продал горожанам этот препарат. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 января около 23:00 по местному времени в следственные органы поступило сообщение о том что, в одной из комнат общежития по улице Гастелло в Красноярске обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. По данным следствия, все они накануне распивали спиртные напитки.

Эта информация вызвала беспокойство на фоне трагедии в Иркутске, где от алкогольного отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом пострадали более 120 человек, погибли 76 человек.

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Алкоголь, который распивали красноярцы, следователи изъяли. Однако экспертиза показала, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. После этого в ГСУ СКР по региону заявили, что, наряду с другими, отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами.