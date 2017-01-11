Москва, 11 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Прощальная речь Барака Обамы выглядела «сеансом самовнушения или циничного жульничества со слезами на глазах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Только человек, далекий от адекватного восприятия действительности, мог бы оценить деятельность Обамы на посту президента США как успешную», — считает депутат.

Результаты президентских выборов, где Хилари Клинтон продвигалась Обамой, как преемница, доказали усталость и неудовлетворенность американцев деятельностью нынешней американской администрации, рассуждает он.

«Даже если не обсуждать редкие сомнительные достижения Обамы во внутренней политике — типа скандальной реформы здравоохранения, легализации однополых браков и затыкания дыр в экономике двукратным увеличением государственного долга, вся внешнеполитическая деятельность президента США оказалась абсолютно провальной», — полагает Железняк.

В частности, по его словам, «количество конфликтов и глобальных угроз, спровоцированных действиями США за период руководства Обамы увеличилось, а не сократилось».

«В какой бы части планеты ни пытался Обама навязывать свою волю и насаждать оружием и интригами свое представление о демократии, он явно не оправдал выданную авансом Нобелевскую премию мира», — сказал парламентарий.

«Своими нападками на Россию Обама пытался отвлечь внимание американцев от огромного количества проблем, накопившихся внутри страны», — говорит Железняк.

Вечером 10 января Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью перед сложением своих президентских полномочий. Он заявил, что покидает пост с оптимистическим настроением. «Будущее в хороших руках», — сказал он. «Наши соперники — Россия и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей», — отметил Обама.