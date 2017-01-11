Астана, 11 января, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Всемирный банк опубликовал прогнозы роста мировой экономики на ближайшие три года. Согласно доклада организации «Глобальные экономические перспективы», рост мировой экономики в 2017 году составит 2,7%, в 2018 г. — 2,9%, в 2019 г. — также 2,9%.

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По мнению аналитиков банка, рост экономик развитых стран, в число которых входят США, страны еврозоны и Япония, составит в 2017 и 2018 году 1,8%, однако к 2019 году произойдет небольшое замедление — до 1,7%.

Что касается развивающихся стран, то, согласно оценке Всемирного банка, совокупный рост их ВВП в 2016 году был равен 3,4%. При этом, отмечается в докладе, в 2017 году рост ВВП достигнет 4,2%, а к 2019 году — 4,8%.

«Согласно прогнозу, рост экономики в регионе Европа и Центральная Азия достигнет 2,4% в 2017 году, что обусловлено восстановлением экспорта товаров и восстановления в Турции. Прогноз зависит от цен на сырьевые товары и ослабления политической неопределенности. Россия, как ожидается, будет расти на 1,5 процента в год, так как период низких цен на нефть будет завершен. В Азербайджане ожидается рост на 1,2 процента. Казахстан, как ожидается, вырастет на 2,2 процента. Рост на Украине прогнозируется до 2 процентов» — говорится в кратком обзоре доклада банка.

В докладе отмечается, что региональные рынки на протяжении всего 2016 года были стабильными, за исключением четвертого квартала из-за событий в Турции, Европе и США.

«Турецкая лира в декабре упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США. Напротив, умеренное восстановление цен на сырьевые товары с ноября стало причиной дальнейшего восстановления валютных курсов и цен на энергетические активы в Казахстане и России. При этом принципы денежно-кредитной политики стран региона разнятся между собой. Так, Россия и Казахстан следуют политике сокращения процентных ставок, несмотря на инфляционные тренды. Азербайджан, где инфляционное давление сохранялось на протяжении всего 2016 года, придерживается жесткой денежно-кредитной позиции. Турция в ноябре 2016 года в условиях обесценивающейся валюты и низкого внешнего спроса подняла базовую ставку впервые за три последних года. Казахстан принял целый ряд фискальных мер, которые позволили не поднимать инфляцию выше, чем 2% от уровня ВВП. Румыния сократила налог на добавленную стоимость и т. д», — отмечают авторы доклада.

Кроме того, по мнению составителей, экономики с высоким и растущим внешним долгом, такие как казахстанская, будут сильно зависеть от краткосрочных заимствований для последующих долгосрочных инвестиций. При этом экономика страны может только выиграть от укрепления в госсобственности.

В исследовании также говорится, что в Турции впервые с 2009 года резко ухудшился инвестиционный климат. Причиной послужил неудавшийся государственный переворот. Что касается Албании, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Черногории, Польши и Украины — у этих стран очень высокий суверенный долг, что создает дополнительные угрозы.

«Экономическая деятельность России и Казахстана будет поддерживать другие экономики в регионе (Армения, Белоруссия, Киргизия) через рост торговли и денежных переводов. Росту экономики может также поспособствовать региональная интеграция — к примеру, Евразийского экономического союза и Европейского союза. На Украине, как ожидается, улучшится ситуация в области безопасности, а внутренние экономические реформы станут набирать обороты. Экономический рост Украины в 2017 году прогнозируется на уровне 2%. Перспективы для стран западной части региона неоднозначны. В среднем, в Центральной Европе ожидается стабильный рост. В Венгрии прогнозируется экономический рост до 2,7%, в Турции — до 3% в 2017 году и 3,6% в 2018—2019 гг. Рост в Польше составит — 3,3% в 2017 году», — говорится в прогнозной части доклада.

Что касается рисков для экономик стран региона, то, по мнению авторов доклада, для России, Азербайджана, Казахстана и Туркмении таковыми являются низкие цены на энергоносители, которые могут привести к ухудшению макроэкономической ситуации. В числе рисков для России упоминается также сокращение потоков денежных переводов и ужесточение монетарной политики в США.

«Глобальная политическая неопределенность значительно возросла после президентских выборов в США и решения Великобритании о выходе из Европейского Союза, поскольку регион, особенно его западная часть, имеет тесные связи с ЕС. Рост неопределенности в развитых европейских странах может иметь существенное влияние на торговлю, внешние балансы и региональные перспективы роста. Если этот риск материализуется, сфера для проведения антициклической политики может быть ограничена во многих странах — Албания, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Черногория, Россия, Сербия и Украина», — полагают эксперты Всемирного банка.

Они также отмечают, что среди причин, тормозящих экономический рост, могут быть рост напряженности в Восточной Украине, конфликт в Сирии и кризис с беженцами.

«Несмотря на недавнее восстановление, рост в регионе Европа — Центральная Азия остается ниже тренда. В ряде стран — Белоруссия, Хорватия, Украина — ВВП все еще не превысил докризисный уровнь. Высокая волатильность производства в регионе препятствует перспективам роста. Ключевой задачей региона является увеличение роста до уровня тренда. Это потребует политических мер, способствующих макроэкономической и политической стабильности, диверсификации экономики, и повышению устойчивости к внешним воздействиям», — рекомендуют эксперты банка.

Напомним, в ноябре 2016 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2017 и 2018 годах ВВП России вернется к росту на 1,5 и 1,7 процента.

Что касается Казахстана, то, согласно прогнозу банка, опубликованному в июле 2016 года, рост ВВП республики в 2017—2018 годах должен был составить 1,9% и 3,7% соответственно при условии, что цены на нефть вырастут до 48 долларов за баррель в 2017 и 51,4 доллара в 2018 годах.

Отметим также, что на заседании правительства 10 января 2017 года министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что рост ВВП республики в 2016 году по предварительным данным составил 1%. Что касается изменений прогнозов развития экономики на 2017 год, то, по мнению министра, многое зависит от макроэкономических факторов. Глава МНЭ отметил: «Только начался год, соответственно, больших оснований для того, чтобы пересматривать прогнозы на год, у нас пока нет. Естественно, «очень многое будет зависеть также от того, как мы будем реализовывать государственные программы. Вы знаете, большое количество программ было принято в самом конце года. На данном этапе государственное участие посредством этих программ в экономике значительное. Соответственно, их реализация будет иметь большое значение для роста экономики в целом. Бюджетные корректировки, естественно, будут», — заявил министр.