Москва, 11 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Введение Вашингтоном новых санкций в отношении России повредит не только отношениям США и России, но и глобальной экономике, прежде всего мировому энергорынку. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 11 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Комментируя сообщения о планах США ввести санкции в отношении бизнесменов и компаний, инвестирующих средства в развитие российской нефтегазовой промышленности, Песков отметил, что российский энергетический сектор сможет свести последующий за санкциями ущерб, приняв компенсационные меры. Кроме того, есть надежда, что предложенный американскими сенаторами законопроект не будет принят — ведь санкции навредят не только России.

«Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причём не только двусторонним отношения, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка», — сказал он.

Напомним, решение ввести очередные санкции озвучил ряд американских сенаторов. Поводом для очередных антироссийских мер стал доклад американских разведслужб, якобы доказывающий причастность Москвы к результатам выборов в США.

Новые санкции Вашингтон намерен направить на ослабление энергетической сферы российской экономики, а также на финансовый сектор. Под санкции подпадут физические и юридические лица США и других стран, которые инвестируют средства в российскую добычу нефти и газа. Названы и другие сферы взаимодействия с российской стороной, за которые бизнесмены могут поплатиться.