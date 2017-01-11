Чебоксары, 11 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах и Новочебоксарске на Крещение купели будут организованы на городских набережных. В столице Чувашии будет четыре иордани на Волге, в городе-спутнике — одна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купание на Крещение

В Чебоксарах ночь с 18 на 19 января православные по крещенской традиции смогут окунуться в купели у Свято-Троицкого мужского монастыря. Будут прорублены четыре купели с перилами и лестницами для безопасного спуска в воду, также установят турникеты для обеспечения упорядоченного выхода на лёд. Желающие смогут выпить горячий чай с выпечкой.

На Крещение готовится принять гостей и чебоксарское Заволжье. Сюда ежегодно приезжают не менее 300 человек, многие прибывают на снегоходах из Чебоксар. В Сосновке не только подготовят прорубь к крещенским праздникам, но ещё зажгут на берегу костер и организуют чай для всех желающих. Кроме того, горожане смогут по окунуться в природные источники, расположенные у городских храмов. К этим объектам будут направлены наряды полиции для обеспечения общественной безопасности.

В Новочебоксарске, как и ранее, основная купель будет расположена на набережной реки Волга. Горожане также смогут окунуться в иордани при Соборе Святого равноапостольного князя Владимира, в бассейнах ДЮСШ №2 (школа №8) и «Дельфин» (школа №17). В городе также будет организовано дополнительное маршрутное такси до купели на Волге. В мэрии отмечают, что в настоящее время толщина льда на реке Волга на месте купели составляет 27 см.

У купелей будут дежурить сотрудники МЧС, ГИМС, ГИБДД, спасательной станции, полиции, а также работники станции скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии было подготовлено 58 мест организованного купания в Крещенский праздник, в основном — на прудах республики. На месте массового купания действовали 62 купели. Десять купелей оборудованы на реке Волга, в том числе семь — в Чебоксарах. Ожидается, что в иордани окунутся около 10 тыс. жителей и гостей столицы.