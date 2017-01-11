Анкара, 11 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум.



Kurdishstruggle Курдские повстанцы

Заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак заявил 11 января, что союзники Анкары по-прежнему поставляют оружие курдским вооруженным формированиям, сообщает Reuters.

Он также отметил, что «террористической группировке» нечего делать за столом переговоров.

Напомним, курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) являются одними из наиболее эффективных союзников США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В Турции членов YPG относят к сторонникам Рабочей партии Курдистана, считающейся в стране террористической организацией.

Мирные переговоры по Сирии должны пройти в столице Казахстана Астане, однако дата и список участников пока неизвестен.