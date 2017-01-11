Москва, 11 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Дальний Восток демонстрирует одно из лучших значений эффективности применения бюджетных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

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«Благодаря новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93% — это частные инвестиции, 7% — государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег», — сказал он.

«За суммой 1,3 трлн стоят 475 инвестпроектов. Это новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком запуска до 2025 года. В этих рамках создается 80 тысяч новых рабочих мест. Важно, что эти инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 70% из них не связаны с добычей природных ресурсов», — подчеркнул Галушка.