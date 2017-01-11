Ростов-на-Дону, 11 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Два очага заболевания птичьим гриппом выявлены на Дону в конце 2016 года. Вирус был обнаружен на участке выращивания птицы № 10 в Красносулинском районе и на территории пометохранилища в Октябрьском районе крупнейшего производителя мяса индейки в России ООО «Евродон». Поголовье птиц уже уничтожено, проведена дезинфекция и установлен карантин. Об этом ИА REGNUM 11 января сообщили в донском правительстве.

NadineDoerle Индюк

Помимо этого специалисты проверили более 650 личных подсобных хозяйств в населенных пунктах, расположенных в радиусе 5 и 10 километров. Их вирус птичьего гриппа обошёл стороной.

Между тем, в Красном Сулине накануне состоялась акция протеста. Селяне провели митинг против организации крупного могильника, в котором захоронено почти 160 тыс. голов индейки, забитых из-за эпидемии. Главные требования протестующих — ликвидировать могильник и сжечь павших особей. Компания, на территории которой был обнаружен вирус, заверяет, что отходы безопасны и для людей, и для окружающей среды.

Сейчас специалисты выясняют, как вирус попал в регион. Стоит отметить, что в первые дни 2017 года птичий грипп был зафиксирован и на территории соседнего Краснодарского края.

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В донском регионе случаи заболевания гриппом среди домашней и дикой птицы не регистрировались с 2008 года. Но ветеринары регулярно предупреждали о высокой вероятности заноса и распространения опасного возбудителя. Не исключается возможность вспышек инфекции при миграции диких птиц из стран Юго-Восточной Азии, а также попадание в регион с пищевой продукцией животного происхождения, ввозимой из Китая.

Напомним, птичий грипп очень опасен: он может передаваться человеку и мутировать в его организме.