Саратов, 11 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. По последним данным ГУ МЧС по Саратовской области, от взрыва бытового газа в квартире на 3-этаже 6-ти этажного дома № 11 на Московском шоссе в Саратове пострадали 7 человек, из них 2 детей (отравление продуктами горения). Погибших нет. Эвакуировано 11 человек, передает ИА REGNUM.

ИринаШел Взрыв газа

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января, в 11:55 в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС по Саратовской области поступила информация о хлопке и загорании квартиры на 3-этаже 6-ти этажного дома по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, дом № 11.

Пожарные подразделения работают по повышенному номеру вызова № 3. Производится проверка на наличие людей в доме.

Всего на месте пожара от МЧС задействовано 60 человек, 20 единиц техники.