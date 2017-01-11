Рим, 11 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Инженер-ядерщик Джулио Оккьонеро и его сестра в течение пяти шпионили за самыми высокими итальянскими чиновниками: политиками, массонами, бизнесменами, парламентариями, главой центрального банка. Об этом сообщают итальянские СМИ. Инженером была разработана вредоносная программа, которая позволяла подключиться к компьютеру жертвы и получать все необходимые данные, которые потом отправлялись на отдельный сервер. Архив шпионов содержит тысячи документов и электронных писем с именами и фактами об общественной и частной жизни жертв. Среди жертв был также и бывший премьер-министр Маттео Ренци, мошенники получили доступ также к его сотовому телефону.

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Как отмечает судья, выдавший ордер на арест двух преступников, факт шпионажа такого высокого уровня, это «недостаток» в системе, «огромный риск для национальной безопасности, поскольку речь идет о политическом и военном шпионаже». В данный момент следователи работают над тем, чтобы раскрыть сеть, которая использовала эти секретные «чувствительные данные». Арестованным уже были предъявлены обвинения, относящиеся к незаконно полученной информации, которая касается государственной безопасности, а также компьютерной обороны и факта незаконного перехвата информации.

Содержание конфиденциальных документов, перехваченных в компьютере Ренци и других государственных представителей до сих пор неизвестно, потому что Оккьонеро удалось добавить весь собранный материал в «зашифрованный сервер», над расшифровкой которого сейчас работают итальянские спецслужбы при содействии ФБР.

Следователи исключают факт того, что инженер мог управлять такой масштабной системой по шпионажу в одиночку со своей сестрой. Материал, собранный при прослушивании телефонных разговоров обвиняемого с марта 2016 года, позволяет следователям выдвинуть гипотезу о сети международных контактов, на которых двое могли рассчитывать, чтобы скрыть украденные документы. Различные подставные лица и компании, зарегистрированные в различных городах, от Лондона до Миннесоты, помогали Джулио Окконьеро и его сестре хранить и передавать информацию. В ордере на арест указывается, что компания «Westland Securities», зарегистрированная на Оккьонеро, предоставляла консультации коммерческого характера правительству США на строительство инфраструктуры в порту Таранто».