Воронеж, 11 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Меры безопасности в птицеводческих хозяйствах Воронежской области в связи с выявлением вируса птичьего гриппа в зоопарке будут усилены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской области 11 января.

Алексей Саврасов. Летний день. Куры на задворках. 1874

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Как сообщается, в связи с выявлением вируса птичьего гриппа на территории региона проводятся противоэпизоотические мероприятия.

Управлением Россельхознадзора во все птицеводческие хозяйства области направлены письма о необходимости усиления мер по недопущению заноса вируса на территорию предприятий.

В управлении также заявляют, что в регионе необходимо ужесточить ветеринарно-санитарный режим в хозяйствах, исключить всевозможные контакты домашней птицы с дикими пернатыми и продуктами их жизнедеятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4−7 января в Воронежском зоопарке погибло 35 птиц. В Воронежской облветлаборатории подтвердили — причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа — А субтип Н5 (как заверяют ветеринары, этот штамм неопасен для человека). Позже диагноз подтвердили и специалисты центра охраны здоровья животных.

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В результате было принято решение уничтожить все поголовье птиц, содержавшихся в зоопарке, в том числе — диких краснокнижных. Эвтаназии была подвергнута 141 птица.

По словам специалистов, у птиц, которых подвергли эвтаназии, практически не было никаких шансов: вирус распространяется очень быстро, летальность — стопроцентная. Еще один довод ветеринаров в пользу печального решения — то, что впоследствии заболевание могло распространиться и на сельское хозяйство, и тогда потери были бы уже несравнимо больше.

Коллеги из других зоопарков Черноземья, в частности, Липецкого, уже предложили воронежцам помощь в восстановлении поголовья птицы.

Каким образом вирус был занесен в зоопарк, сейчас выясняют специалисты. Проверку проводит прокуратура.