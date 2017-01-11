Ярославль, 11 января, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Выборы ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского сосятся 31 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе. Такое решение принял Ученый совет университета на заседании 10 января. Нового ректора выберут на конференции работников и обучающихся.

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К участию в выборах допущены 4 кандидата, прошедшие аттестационную комиссию Минобрнауки России: и.о. ректора Михаил Груздев, декан исторического факультета Андрей Соколов, проректор по учебной работе (заочное отделение) Александр Ермаков, декана факультета социального управления Дмитрий Молоков. Аттестационная комиссия состоялась 27 декабря.

«В соответствии с регламентом дата выборов, определенная ученым советом, должна быть еще утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации. Выбирать ректора будут 79 человек — это 39 членов Ученого совета и 40 представителей структурных подразделений, в том числе преподавателей и студентов. Голосование будет тайным», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, председатель избирательной комиссии вуза Александр Ходырев.

Каждый кандидат подготовил программу развития вуза на ближайшие 5 лет. Они будут вывешены на сайте университета. Если же кандидаты захотят провести агитационные кампании, им будет предоставлена возможность встречи на факультетах с преподавателями и студентами.