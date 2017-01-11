Белгород, 11 января, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В школах Белгорода занятия приостановлены до 16 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, такое решение принято по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в первую неделю 2017 года превысил пороговый уровень более чем на 30%.

Со 2 по 8 января на территории города был зафиксирован 2821 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 74,5 на 10 тысяч населения при пороговом уровне 56,9. Этот показатель превышает среднемноголетний уровень заболеваемости в 2,8 раза. При этом темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 23,6%.

В инфекционные стационары города в первую неделю 2017 года госпитализированы 104 человека, из которых 37% — дети до 14 лет. По данным еженедельного мониторинга, на территории города Белгорода циркулирует сезонный грипп А (H3N2).

Также Роспотребнадзор напомнил об обязательной профилактике заболеваемости гриппа в дошкольных учреждениях: измерении температуры, осмотра, усиление контроля за соблюдением температурного режима и режима текущей дезинфекции, обеззараживании воздушной среды. К урокам также запрещено допускать сотрудников с признаками ОРВИ и гриппа.