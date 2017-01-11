Мосул, Ирак, 11 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Иракский патруль в Мосуле

Вооруженные силы Ирака захватили по меньшей мере 80% территории восточного Мосула, удерживаемого боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель группировки специальных сил, руководящих операцией, Сабах аль-Номан. Об этом сообщает Agence France Presse.

«Я думаю, что можно сказать, что нами захвачено от 80% до 85% территории восточной части Мосула», — отметил официальный представитель Контртеррористической службы.

Напомним, операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась 17 октября, в ней принимают участие вооруженные силы Ирака, курдские, а также шиитские и суннитские военизированные формирования.

За прошедшие несколько дней военные Ирака и их союзники захватили ряд районов города, выйдя к реке Тигр, разделяющей город надвое. Из-за уничтожения мостов через реку исламисты столкнулись с особенной сложностью при восполнении боеприпасов и бегстве в западную часть города, которая по-прежнему находится полностью под контролем радикалов.