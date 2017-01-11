Рига, 11 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Латвийские налогоплательщики платят за дороги около 600 миллионов евро в год, заявил председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs (компания, обеспечивающая содержание дорог в Латвии) Владимир Кононов, сообщает портал Mixnews.lv.

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Кононов добавил, что при этом Латвия тратит меньше всех среди прибалтийских стран, на содержание дорог: «Видимо, в бюджете не хватает денег. Наши политики считают, что дороги не являются самым важным делом и находят другие позиции. Еще одна проблема — латвийские налогоплательщики платят за дороги чуть ли не больше всех в Европе. Это акцизный, транспортный налог, пошлина за использование дорог. В год собирается около 600 миллионов евро. Только их этих денег до дорог доходит всего 150 миллионов», — сообщил он.

Напомним, в 2017 году государственное финансирование на дороги планируется: в Латвии в размере 159 млн евро, в Эстонии — 210 млн евро, в Литве — 428 млн евро. Финансирование ЕС в 2017 году на латвийские дороги составит 127 млн евро, на эстонские дороги — 48 млн евро, на литовские — 91 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель АО «Латвияс валстс цели» (Латвийские государственные дороги) заявил, что с 2019 года европейское финансирование на дороги в Латвии резко сократится — до 68,7 млн евро, а в 2020 году его вообще больше не будет. Он также напомнил, что в целом дефицит несвоевременно сделанных работ составляет 4,5 млрд евро. Это та сумма, которую за время существования второй республики Латвии не вложили в государственные дороги, заявил глава компании. Чтобы остановить ухудшение состояния дорог, нужно ежегодно вкладывать не менее 673 млн евро.