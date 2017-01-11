Липецк, 11 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Липецкий зоопарк готов поделиться птицами с воронежцами, когда Воронежский зоопарк откроется после карантина, передает РИА «Воронеж» со ссылкой на директора Липецкого зоопарка Александра Осипова.

TomaszProszek Сойка

«В каждом зоопарке есть лишние птицы. Как говорится, с миру по нитке. Думаю, мы с коллегами из разных зоопарков соберем для Воронежского зоопарка новых птиц. У нас мандаринок краснокнижных, кур декоративных — море. Даже есть свободные хищные птицы. Пусть воронежцы приезжают и выбирают, когда в их зоопарке завершатся карантинные меры», — заявил Осипов. Он предположил, что вирус птичьего гриппа в зверинец мог занести мог воробей или голубь, а также высказал мнение, что усыпление всех птиц, включая хищных — у которых иммунитет против опасного вируса, — было слишком поспешным решением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронежском зоопарке из-за вспышки птичьего гриппа эвтаназии подверглись все находившиеся там птицы. С 3 по 7 января в зоопарке погибли 35 птиц. Причиной гибели стал птичий грипп — наличие вируса было подтверждено лабораторными исследованиями. 8 января усыпили оставшихся 176 птиц, после чего их утилизировали. Сам зоопарк закрыт с 5 января.

Из-за вспышки заболевания соседние регионы усиливают меры безопасности. Например, в Белгородской области в крупных птицеводческих холдингах государственные ветеринарные службы ведут мониторинг за состоянием птицепоголовья, 15 ветлабораторий ежедневно проверяют завозимые в регион корма и выработанную продукцию птицефабрик, а также исследуют патологический материал птицы. Специалисты регионального управления ветеринарии будут обследовать личные подсобные хозяйства, ужесточится ветеринарный контроль на птицефабриках и продовольственных рынках.