Веллингтон, 11 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум.



Fuzzy Gerdes Флаг Китая

ANZ продает свою UDC Finance HNA Group — дочерней компании китайского конгломерата Fortuna Global 500 за $660 млн, сообщает Stuff. Стоимость покупки в 1,6 раз превышает чистые активы UDC.

Исполнительный директор ANZ New Zealand Дэвид Хиско пояснил, что продажа UDC — стратегический ход, который позволит AZN сосредоточиться на банковской деятельности. «То, что UDC заинтересовала одну из крупнейших мировых финансовых и лизинговых компаний, показывает высокий уровень доверия к экономике Новой Зеландии», — отметил он.

HNA Group до этого момента не работала на территории Новой Зеландии, эта сделка, по мнению экспертов, положительно повлияет на состояние новозеландского финансового и лизингового рынка. Новый владелец планирует оставить нынешний штат сотрудников UDC. Завершение сделки ожидается в конце 2017.

HNA Group Co., Ltd. — китайский конгломерат компаний со штаб-квартирой в Хайкоу (Хайнань), основанный в 1993 году. Группа начинала как региональная авиакомпания и со временем разрослась до мировой корпорации с более чем $90 млрд активов, $30 млрд ежегодного дохода и 200 тыс. сотрудников.