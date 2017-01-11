Москва, 11 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Наличие у российского руководства материалов, которые могли бы скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа — не более чем вымысел. Распространённая ранее американскими СМИ информация о компромате не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя сообщения СМИ о том, что американская разведка получила сведения о наличии у Москвы компрометирующих Трампа данных, Песков сказал, что подобные заявления безосновательны. Он подчеркнул, что они настолько же несостоятельны, как и обвинения американских разведслужб, выдвинутые против России по поводу якобы имевшегося вмешательства Москвы в процесс минувших выборов президента в США.

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом», — заявил Песков.

Напомним, телекомпания CNN распространила информацию о том, что Москва располагает компроматом на Трампа. Якобы у российского руководства на руках есть данные о личной жизни Трампа и о некоторой его финансовой деятельности.

Трамп назвал распространение этих слухов политической охотой на ведьм. Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикациях секретной информации, назвал документы, опубликованные порталом BuzzFeed как доказательство, недостоверными.