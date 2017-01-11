Веллингтон, 11 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Землетрясение средней силы в 5,1 баллов зафиксировано в Веллингтоне, в 15 км к востоку от Седдона, сообщает New Zealand Herald.

zeml.info Землетрясение

По данным очевидцев, тряска длилась около 10 секунд и не показалась жителям опасной. Жительница Блейнхема Иззи Таннок рассказала, что первый толчок был довольно сильным, за ним последовала вибрация. По ощущениям местных жителей, афтершоки только сейчас начинают успокаиваться после ноябрьского 7,8 балльного землетрясения в Каикоуре.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Пресс-секретарь министерства по делам гражданской обороны сообщил, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые толчки и что угроза цунами отсутствует.