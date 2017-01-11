Чебоксары, 11 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 по 7 января гриппом и ОРВИ заболели 4595 человек, из них 57% — дети до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 371,6 на 100 тыс. населения, превысив среднемноголетний уровень 1,8 раза, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

Gorspravka09.ru Грипп

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в 1,7 раза. Недельный эпидемический порог был превышен в возрастной группе 15 лет и старше — на 29,6%, в остальных группах заболеваемость не превышала эпидпороги. Высокие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают сохраняться в Чебоксарах (618,8 случаев на 100 тыс. населения), Новочебоксарске (697,9), Шумерле (450,7).

Суммарно с начала эпидсезона обследовано 400 больных, возбудители заболевания определены у 175. В структуре возбудителей ОРВИ вирус гриппа А/H3N2 выявлен у 83 больных (47,4%). Лабораторно грипп подтверждён у 102 больных в 13 муниципальных образованиях.

«В этом сезоне специалисты прогнозируют приход вируса АН3N2, так называемый «гонконгский грипп». Этот вид вируса известен еще с 60-х годов прошлого века, когда грипп, вызванный им, свирепствовал в Гонконге и ряде других стран мира. Среди осложнений, возникающих после гриппа, отмечают нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому гонконгский грипп особенно опасен для детей и пожилых людей», — говорят в Минздраве Чувашии.

Врачи рекомендуют в целях профилактики гриппа и ОРВИ чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности (столов, дверных ручек, стульев) бытовыми моющими средствами, избегать близкого контакта с больными людьми и отказаться от поездок и посещения многолюдных мест. Медики также напоминают, что необходимо вести здоровый образ жизни: соблюдать режим (включая полноценный сон), употреблять пищу, богатую белками, витаминами и минеральными веществами, а также соблюдать физическую активность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эпидсезоне 2016−2017 годов в республике запланировано привить 520 тыс. человек (42% населения), в том числе 170 тыс. детей.