Челябинск, 11 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В 2017 году в Челябинской области появится очередной национальный парк в районе горного хребта «Зигальга». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, пишет «Российская газета».

Svoimarshrut.ru Зигальга

Глава Минприроды напомнил, что в Челябинской области будет создан национальный парк «Зигальга». Министр Донской также отметил, что вообще в год экологии в России будут созданы 10 новых особо охраняемых природных территорий — это национальные парки, заповедники и заказники.

«Это шесть нацпарков: «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области, «Ладожские шхеры» в Карелии, «Хибины» в Мурманской области, «Кодар» в Забайкальском крае, «Зигальга» в Челябинской области, «Ленские столбы» в Якутии. Также появятся два заповедника: «Васюганский» в Томской и Новосибирской областях и «Ингерманландский» в Ленинградской. И еще два заказника — «Соловецкий» в Архангельской области и «Новосибирские острова» в Якутии», — сообщил Сергей Донской.

Отметим, горный хребет «Зигальга» является частью Уральских гор и расположен в западном направлении от Челябинска на расстоянии примерно в 300 километров. Он расположен на левом берегу реки Юрюзань и включает в себя ряд вершин-тысячников. По соседству расположены хребты Юрматау, Караташ, Нары, Нургуш. Ближайшие населенные пункты — это Катав-Ивановск, Юрюзань и Бакал.

Напомним, национальный парк — это территория, созданная для защиты природы, внутри которой ограничена деятельность человека. Однако в отличии от заповедников, частично некоторая деятельность все же разрешена. Как правило в нацпарках развивают туризм.

Так, на создаваемой территории нового нацпарка «Зигальга» участки получат статус особо охраняемых земель, а 10 участков будут созданы с особым экологическим режимом.

Добавим, создание особых территорий, таких, как национальные парки, зачастую не означает попадание участка под полную защиту и развитие этих мест. Участки на территориях национальных парков становятся привлекательными для состоятельных и влиятельных персон. Одни пытаются эти земли, все же обладающие статусом, а значит охраняемые, пустить в оборот, а другие получить возможность этот оборот земли реализовать. Поэтому на земли смотрят и с точки зрения возможности их коммерческого использования.

Так, в мае 2016 года в администрации Златоуста произошли выемки документов, связанных с освоением земель расположенных возле входа в национальный парк «Таганай». Участки общим объемом в два гектара были переданы предпринимателям, по версии следователей СКР по Челябинской области, администрация Златоуста подготовила документы, изменяющие вид разрешенного использования участков.

Было отмечено, что действия, связанные с получением и освоением участков, проводились непрозрачным образом. В итоге на участке, расположенном к тому же в водоохранной зоне, был построен коттедж, который попытались назвать мини-гостиницей.