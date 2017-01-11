Бишкек, 11 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Бишкекском городском парламенте сегодня, 11 января, состоялись выборы мэра столицы Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Meria.kg Албек Ибраимов

На должность градоначальника претендовали два кандидата: Албек Ибраимов — представитель «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партии власти — прим. ИА REGNUM ), исполняющий обязанности мэра Бишкека и Нурдин Абдылдаев — представитель оппозиционной партии «Онугуу-Прогресс», экс-замминистра чрезвычайных ситуаций.

По итогам голосования Ибраимова поддержали 29 депутатов горсовета, Абдылдаева — 12, против обоих кандидатов — 2. В результате чего новым мэром киргизской столицы стал Албек Ибраимов.

Между тем, пишет «Вечерний Бишкек», проигравший кандидат Нурдин Абдылдаев заявил о намерении подать в суд исковое заявление с требованием признать выборы главы Бишкекского муниципалитета недействительными.

По словам оппозиционера, причиной тому служат нарушение процедуры голосования и проходивший в момент проведения выборов у здания мэрии проходил митинг в поддержку его конкурента — Албека Ибраимова.

«Мы будем обращаться после консультации с юристами. Претензии будут основаны на том, что была фальсификация во время выборов, было давление на депутатов. По подкупу я не могу точно сказать, этим должны заниматься правоохранительные органы. Но вы сами видели, что происходило», — подчеркнул он.

Сам же новоизбранный мэр Бишкека Албек Ибраимов на пресс-конференции назвал митинг своих сторонников стихийным и отметил, что ни в коей мере к нему не причастен. «Я ничего не организовывал», — цитирует политика «Sputnik. Кырыгызстан».

Справка ИА REGNUM : Ибраимов Албек Сабирбекович родился 1 июня 1967 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

В 1994 году окончил Бишкекский коммерческий колледж, в 1998 году — Киргизский государственный национальный университет по специальности «Экономист».

С 1987 по 1989 годы — работал мастером на заводе «Тяжэлектромаш». С 1992 по 1996 годы — начальник цеха швейной фабрики «Илбирс». С 1997 по 2004 годы — начальник отдела, коммерческий директор, исполнительный директор компании «Кыргызавтомаш». С 2005 по 2006 годы — советник министра промышленности, торговли и туризма Киргизии. С 2010 по 2011 годы — гендиректор свободной экономической зоны «Бишкек». С 2011 по 2012 годы — председатель правления транснациональной корпорации «Дастан». С 2012 по 2013 годы — замглавы Аппарата президента Киргизии. С 2013 по 2016 годы — председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас». С 27 февраля 2016 года — мэр столицы Киргизии.