Сочи, Краснодарский край, 11 января, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Сочи в одном из многоэтажных домов едва не рухнул лифт. Инцидент произошел накануне, 10 января, вечером в доме на улице Бытха. В кабине на момент ЧП находились двое детей.

Monoklon Шахта лифта

Также по теме: Озвучена причина падения лифта в многоэтажке Новороссийска

Сигнал о происшествии поступил в Южный спасательный отряд МЧС. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из лифта 11-летним мальчику и девочке, которые спускались с третьего этажа. Взрослых с ними не было. Кабина лифта резко дернулась и застряла между этажами, передает телеканал «Вести Сочи».

По словам специалиста по обслуживанию лифтов, внештатная ситуация сложилась из-за поломки одного из механизмов лифтового оборудования. Детей спасло то, что сработал страховочный трос. Он и зафиксировал лифт между вторым и третьим этажами.

Сообщается, что дети не пострадали. С ними провели психологическую работу и доставили домой. Причины произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел 24 февраля прошлого года в девятиэтажке в Новороссийске. Человек, находящийся в момент падения в кабине, не пострадал. По данным новороссийской службы лифтремонта, сработали устройства безопасного торможения, что не позволило кабине разбиться.