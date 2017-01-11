Анкара, 11 января, 2017, 12:44 — ИА Регнум.



Kurdishstruggle Курдский повстанец

Ответственность за нападение на сотрудников полиции Турции, а также подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля у блокпоста на западе страны взяли на себя представители курдского сопротивления, сообщает Reuters.

О своей причастности заявила группировка Соколы свободы Курдистана (СВК), считающейся ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК). Инцидент произошел в Измире, когда неизвестные напали на блокпост правоохранительных органов в Измире, в результате чего погибло два человека.

Согласно заявлению группировки, распространенному информационным агентством Firat, нападение совершили два их члена. Группировка также предупредила о новых атаках.

Это уже не первый раз, когда СВК берет на себя ответственность за акты насилия. Так, в декабре в результате теракта поблизости от стадиона в Стамбуле погибло 40 человек, другой, совершенный в центре страны, унес жизни по меньшей мере 13 человек.