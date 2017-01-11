Торжок, Тверская область, 11 января, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Тела 21-летнего мужчины и 16-летней девушки были обнаружены в одном из гаражей в городе Торжок Тверской области 11 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному факту начата доследственная проверка.

Ruben de Rijcke Выхлопной газ

Тела молодых людей были найдены в помещении гаража на территории гаражного кооператива «Глинки». Ворота гаража были заперты изнутри (их вскрыли сотрудники МЧС). В гараже находился автомобиль, его двигатель, на момент обнаружения погибших, работал. Тела находились в салоне.

Никаких внешних повреждений при осмотре их тел обнаружено не было. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть молодых людей наступила в результате отравления выхлопными газами.

Как сообщается, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.