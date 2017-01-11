Москва, 11 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением с начала недели по мере того как участники рынка игнорируют сигналы со стороны стран ОПЕК о выполнении соглашения по сокращению добычи и акцентируют внимание на прогнозах по росту добычи в США, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«Агентство энергетической информации опубликовало свои прогнозы по добыче нефти в США. Получается, что если ранее EIA прогнозировало на 2017 год падение добычи на 100 тысяч баррелей в стуки, то теперь ожидает роста на 100 тысяч баррелей в сутки. Это, вроде и не очень мало, но в сравнении с сокращением добычи со стороны ОПЕК+ на 2,2 млн выглядит больше как статистическая погрешность. Соответственно, непонятно от чего идет такая негативная реакция со стороны рынков», — пояснил Полховский.

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«Падать к $50 котировкам Brent будет затруднительно, так как в этом мало смысла. Получится, что решение ОПЕК о сокращении добычи прибавило к цене контрактов всего 3 доллара из-за того, что добыча в США вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки. Справедливой ценой сейчас выглядит больше $55 за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 января, мировые цены на нефть растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,15% — до 53,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,24% — до 50,95 доллара за баррель.