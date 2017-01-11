Таллин, 11 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Департамент социального страхования Эстонии заверил парламент страны, что в 2017 году во всех 15 уездах будут обеспечены услуги центров поддержки женщин, на эти цели выделено 641 051 евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 января, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на итоги заседания комиссии по социальным делам. Сообщается, что прежний конфликт между департаментом и Союзом женских центров преодолен, с организациями, выигравшими тендеры, уже заключены договоры.

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Председатель комиссии по социальным делам, член Социал-демократической партии Хельмен Кютт выразила удовлетворение достигнутым результатом. «Важно, чтобы уровень услуг сохранился и под руководством Департамента социального страхования», — отметила она.

Сообщается, что разрешение ситуации произошло благодаря увеличению финансирования услуг центров женской защиты со стороны государства. «Если во время первого тендера казалось, что денег нет, то в третьем тендере были приняты предложения центров поддержки, которые в первом тендере были отклонены», — заявила член комиссии по социальным делам и председатель депутатской группы в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв Лийна Керсна. Так, если в первом тендере для уезда Валгамаа предлагались 27 000 евро, то в ходе третьего тендера поддержка государства выросла до 49 000 евро.

Комиссия признала, что в данной сфере ощущается недофинансирование. Выделяемых средств хватает только на предоставление временного жилища жертвам насилия. «Для того, чтобы вырваться из круга насилия, жертвы также нуждаются в консультациях психологов и юристов. На это средств не хватает», — добавила Керсна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центры поддержки женщин-жертв домашнего насилия в восьми из 15 уездов Эстонии в декабре 2016 года приняли решение не участвовать в тендере Департамента социального страхования на оказание услуг в 2017 году, так как выделяемых на эти цели средств Министерства социальных дел явно недостаточно. В Союзе женских приютов Эстонии заявили, что субсидии минсоцдел сокращены почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, что не позволит оказывать комплексные услуги, предусмотренные Законом «О помощи жертвам», включая услуги проживания, психологического и юридического консультирования. Кроме того, от финансовой поддержки приютов отказалась Норвегия, долгие годы являвшаяся спонсором данной программы — в 2015 и 2016 годах Норвегия дополнительно выделила на эту программу 187 000 и 54 000 евро.