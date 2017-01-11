Душанбе, 11 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В 2016 году суды Таджикистана рассмотрели 767 дел о нарушении закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по делам религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов страны Джумахон Гиесов.

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Всего же за прошедший год сотрудники Комитета проконтролировали более 700 торжеств. На их проведение, по данным чиновника, граждане потратили свыше 511,35 млн сомони (3,89 млрд рублей). В суды были направлены 912 дел, связанных с нарушением закона, лимитирующего уровень затрат на организацию мероприятий. На данный момент 128 дел находятся на рассмотрении, 17 — отклонены.

«Размер штрафа, взысканного с рассмотренных судами дел по нарушению вышеназванного закона, составил 2 247 590 сомони (17,08 млн рублей)», — уточнил Гиесов.

Напомним, закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» принят в Таджикистане 7 января 2007 года. Его положения регулируют количество автомобилей в кортежах, блюд на мероприятии и количество гостей, приглашенных на торжество. Кроме того, проведение праздников разрешается только в строго определенные часы. Такие ограничения были введены из-за того, что зачастую для проведения свадеб, похорон и других крупных мероприятий, многие семьи вынуждены брать непосильные кредиты на организацию традиционно пышных торжеств.

Комитет по делам религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана периодически приводит отчеты о том, сколько денег население сэкономило, соблюдая этот закон.

Однако иногда дело доходит до казусов. В 2015 году в СМИ разошлась новость о том, что 25-летний душанбинец был оштрафован на сумму 4 тыс. сомони (более чем 30 тыс. рублей по текущему курсу) за то, что он в честь дня своего рождения угощал 12 друзей тортом в кафе. Закон обязывает отмечать дни рождения только в семейном кругу.