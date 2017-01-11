Саратов, 11 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Саратове в жилом доме на Московском шоссе произошёл пожар: перед этим был слышен хлопок. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

GuillaumePreat Пожарные

«11 января 2017 года в 10 ч. 55 м. (мск) поступило сообщение о хлопке с дальнейшим возгоранием в квартире жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, Московское шоссе, 11», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что тушить пожар выехали 65 сотрудников пожарных подразделений МЧС. На борьбу с огнём направлено 19 единиц техники.

Уточняется, что площадь пожара устанавливается. «Производится эвакуация людей», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что пожар начался после взрыва газа. Пламя распространилось на несколько квартир.

После сообщения о пожаре в Ленинском районе Саратова губернатор Валерий Радаев распорядился принять оперативные меры для ликвидации последствий ЧП, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

«Валерий Радаев поручил зампреду Александру Буренину оперативно принять все необходимые меры реагирования», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря депутату Государственной думы Валерию Рашкину поступило письмо, подписанное главой Ростехнадзора Алексеем Алёшиным о том, что на территории России в жилых домах следует запретить использование газа — чтобы исключить взрывы и пожары. В письме указано, что на российской территории газ проведён в 67% жилых домов. Альтернативный вариант — электроплиты — это всего 22% домов.

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