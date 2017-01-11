Москва, 11 января, 2017, 12:31 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект «О народосбережении». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«С большим удовольствием сообщаю вам, что рабочая группа фракции «Справедливая Россия» работает над законопроектом, который так и будет называться — о народосбережении», — сказал он.

Парламентарии фракции считают, что «и правительство РФ, и исполнительная власть на местах должна оцениваться по самым разным критериям, которые как раз и будут формировать то самое народосбережение».

«Это и соответствие доходов прожиточному минимуму, заработная плата, доходы пенсионеров, жилищные условия, это смертность, преступность, экономическая составляющая, это продолжительность жизни — нынешняя и ожидаемая», — перечислил депутат.

По замыслу автора инициативы, именно эти параметры должны обязательно фиксироваться для правильной оценки работы как правительства в целом, так и исполнительной власти на местах.

Миронов также обратил внимание на то, что в послании Федеральному собранию президент России «очень много места уделил проблеме народосбережения».