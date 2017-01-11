Ростов-на-Дону, 11 января, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко побывал в Германии на кладбище, где покоится Олег Попов, и в гостях у вдовы артиста. Габриэла Леман-Попова одобрила эскиз надгробия, которое планируется установить на могиле «Солнечного клоуна». Об этом сообщил на своей страничке в Facebook Дмитрий Резниченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

«Габриэла очень рада, что в Ростове будет памятная скульптура, и пообещала приехать на открытие. А ещё ей очень понравился макет, сделанный Александром Маркиным как памятник, который должен быть установлен на могиле артиста», — написал директор цирка.

По его словам, сам создатель памятника либо должен приехать на два месяца в Германию, либо изготовить мемориал на Дону и отправить в Германию уже готовую скульптуру.

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Напомним, увековечат память народного артиста СССР и у здания Ростовского государственного цирка. Именно во время гастролей в донской столице сердце Олега Попова остановилось. На Дон артист приехал с программой «Пусть всегда будет солнце!». Не стало «Солнечного клоуна» ‪2 ноября‬ 2016 года. Из 15 запланированных выступлений Олег Попов провёл лишь два. Эскиз ростовского мемориала будет принят в первых числах февраля текущего года. Утвердит проект городская межведомственная комиссия.

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