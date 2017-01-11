Рим, 11 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вопросы миграции стали основными темами, обсуждаемыми на совещании между премьер-министром Италии Паоло Джентилони и президентом Франции Франсуа Олландом. Встреча прошла 10 января в Елисейском дворце. Об итогах встречи сообщает газета La Repubblica. На совещании Джентилони заявил, что 2017 год может стать «годом военного поражения ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Наши страны участвуют в борьбе с терроризмом, но они объединены знанием того, что эта военная победа не будет достаточной, если ее не будет сопровождать также и культурная победа», — также отметил итальянский премьер.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

В то же время премьер-министр Италии еще раз произнес громкое «нет» холодной войне против России: «С нашим председательством в G7 мы будем добиваться того, чтобы вывести на правильный путь отношения с Россией, мы будем твёрдо стоять на наших принципах, будем лояльны к нашим союзникам и не допустим возрождения логики холодной войны».

В год выборов во Франции, Германии и, возможно, в Италии, премьер-министр Паоло Джентилони и президент Франции Франсуа Олланд в ходе двусторонней встречи в Елисейском дворце согласились работать вместе против политики жесткой экономии. «Не существует будущего, достойного прошлого Европы, если она будет одержима фискальными правилами и не будет сосредоточена на работе, росте и развитии», — заявил премьер-министр Италии, выступая перед прессой после встречи. «Франция и Италия договорились возродить ЕС в один из самых сложных моментов после Brexit, наши приоритеты — это экономический рост и рабочие места».