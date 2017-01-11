Томск, 11 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Мэр Томска Иван Кляйн провел в «Спецавтохозяйстве» совещание по вопросу уборки города от снега. В совещании приняли участие представители городской и областной администраций, подразделений мэрии, управляющих компаний, жилищных организаций и предприятий разных форм собственности, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Пресс-служба ОНФ Уборка занесенных снегом улиц

Мэр отметил, что на улицах города сложилась нестандартная ситуация, вызванная снежной аномалией, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры по наведению санитарного порядка в городе, особенно, на внутридомовых и межквартальных территориях.

Также Иван Кляйн довел до присутствующих информацию метеорологов о том, что на данный период в Томске количество осадков уже превысило норму в два раза, на 11 января высота снежного покрова составляет 91 см при норме в 49 см. Из последних 40 дней осадки разной степени интенсивности наблюдались 32 дня. В ближайшее время синоптики прогнозируют метели и снегопады.

«Что касается «Спецавтохозяйства», в декабре прошлого года совместно с городской Думой было решено добавить к контракту дополнительно 25 млн рублей, понимая уже тогда, что контракт выработан и на дальнейшую уборку снега денег на предприятии нет. В 2017 году мы приняли решение передвинуть средства на содержание города с четвертого квартала на первый. Сегодня все 147 единиц техники предприятия в работе», — отметил Кляйн.

Он также обратил внимание участников встречи, что в первую очередь вывоз снега проводится с основных городских магистралей, где проходит общественный транспорт и большой поток пешеходов. В то же время, на тротуарах, обочинах и во дворах скопилось большое количество снега, которые необходимо убрать оперативно общими силами совместно с районными администрациями.

«Обращаюсь к руководителям и коллективам предприятий всех форм собственности с просьбой подставить плечо коммунальщикам в этой нестандартной ситуации — убрать прилегающие к предприятиям территории, въезды и выезды к ним, парковочные места, вывезти с них снег. Неравнодушных томичей прошу провести уборку во дворах и прилегающих к ним подъездам, а управляющие компании и ТСЖ обеспечить активных горожан инструментом и техникой для вывоза снега», — подчеркнул Иван Кляйн.

С 11 по 20 января, согласно распоряжению мэра, коммунальные службы города совместно с социальными партнерами и подрядными организациями должны ежесуточно вывозить на снегоотвал не менее 10 тыс. т снега. Городские полигоны готовы принять снег от всех предприятий, 15 января планируется открытие резервного снегоотвала в Предтеченске для складирования снега из южной части города. «Спецавтохозяйство» своими силами уже вывезло с проезжей части 155 тыс. т снега — это половина от необходимого к вывозу объема снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новосибирске потратили годовой лимит на уборку снега. Больше денег нет

Отметим, что сложная ситуация с уборкой снега сложилась и в ряде других городов Сибири, например в Новосибирске. Хотя работа по расчистке дорог и улиц здесь ведется круглосуточно, мощностей все равно не хватает. К тому же город выбрал все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придется прибегать к дополнительным экстренным мерам, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.