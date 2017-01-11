Москва, 11 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина назвала регионы, где полиция особо активно наказывает за «шлепки», передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В ходе обсуждения законопроекта о декриминализации семейных побоев Мизулина отметила, что правоохранительные органы «по этой статье 116 (УК) возбуждают и считают раскрытыми и дела, которые по 115-й — где явные побои, причинение вреда здоровья и сотрясение мозга, и до трех недель больничный, и ст. 117, где предусмотрены (санкции за) неоднократные побои».

«Особенно радостно рапортуют об успехах раскрываемости и борьбе с преступностью по ст. 116 УВД по Мурманской, Смоленской и Саратовской областям», — сообщила сенатор.

«Сколько еще семей отработают органы полиции, пока Госдума дискутирует по поводу статьи 116?» — возмутилась парламентарий, отметив, что в России более 40 млн семей, из них более 20 млн — семьи с детьми.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о декриминализации побоев. Исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Летом 2016 года Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за побои в семье со стороны близких родственников. Общественность резко возмутилась, увидев в законе эффект ювенальной юстиции.