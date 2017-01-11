Париж, 11 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум.



Ooo-fenix.ru Кровавое пятно

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил 11 января, что президент Сирии Башар Асад является диктатором с кровавым прошлым, сообщает Europe1.

По словам претендента на пост главы Елисейского дворца, Асад является «диктатором и интриганом». Заявление Фийона связано с интервью, которое дал глава Сирии французским депутатам, посетившим Сирию.

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«Башар аль-Асад — диктатор, он интриган, я хочу обратить внимание французских СМИ на тот немаловажный факт, что им стоит готовиться к манипуляциям со стороны Башара Асада», — отреагировал Фийон на интервью Асада, распространенное французскими СМИ.

«Очевидно, что это манипуляция. То, что диктатор выступает с заявлениями перед французскими журналистами по вопросам французской политики, является манипуляцией», — настоял бывший премьер-министр Франции.

«Нет, я не намерен сохранять Башара Асада у власти», — подчеркнул он. «Это диктатор с кровавым прошлым».

Напомним, три депутата Франции отправились в Сирию в знак солидарности с христианами Алеппо. В ходе своего визита, который был организован по их личной инициативе, они провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.