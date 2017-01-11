Москва, 11 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Торги открылись снижением цены барреля нефти. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

ptra Нефть

По состоянию на 07:20 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent составила $53,75 за баррель, опустившись на 2,21%. Цена барреля нефти марки WTI опустилась до $50,98 — на 1,922%.

Позже цена несколько выросла. Так, по состоянию на 12:10 мск баррель нефти марки Brent стоит $53,84 — рост 0,371%. Нефть марки WTI выросла на 0,372%, цена барреля — $51,01.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение цен на нефть эксперты связывают с несколькими факторами. 11 января аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов заявил, что снижают цену несколько факторов, основные — это распродажа накопленных запасов чёрного золота в танкерах и увеличение добычи Ливией.

Напомним, Ливия — член ОПЕК. В рамках соглашения о сокращении добычи нефти от 30 ноября 2016 года эта страна из-за внутренних конфликтов освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти.