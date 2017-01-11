Москва, 11 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Ранее занимавший пост главы Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не направлял в суд жалоб по поводу ареста своего имущества стоимостью более 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает 11 января Business FM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей улюкаев

Царева подтвердила, что денежные средства, а также монеты из драгоценных металлов, принадлежащие Улюкаеву, были арестованы по решению суда еще в декабре минувшего года. При этом со стороны защиты апелляционные жалобы на судебное постановление пока не поступали.

«Решение было принято по ходатайству следствия 14 декабря 2016 года», — отметила она, имея в виду арест имущества.

Как передавало ИА REGNUM, зампредседателя СКР Игорь Краснов сообщил о том, что по ходатайству следователей центрального аппарата СКР суд наложил арест на имущество Алексея Улюкаева с целью обеспечения исполнения уголовного наказания. Под арестом оказались 15 объектов недвижимости, а также средства в размере не менее 564 млн рублей.

10 января решением Басманного суда Улюкаеву, задержанному 14 ноября по подозрению в получении взятки, на три месяца продлили срок домашнего ареста. Ранее бывший чиновник ходатайствовал о замене домашнего ареста на подписку о невыезде. Кроме того, суд запретил Улюкаеву посещать врачей и бывать на свежем воздухе.