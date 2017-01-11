Саратов, 11 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Взрыв произошел 11 января на третьем этаже многоквартирного дома по адресу Московское шоссе, 11. В настоящее время ведется тушение пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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На место происшествия незамедлительно выехали представители специальных служб города. Руководит тушением пожара начальник ГУ МЧС по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы Игорь Качев. На данный момент спасено 16 человек, из них четверо детей, уточнили в мэрии.