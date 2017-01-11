Киев, 11 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Стабильность поставок газа на рынок Украины, а также транзит российского газа в Евросоюз в ближайшее время будет сильно зависеть от погодных условий. Такое мнение озвучил сегодня, 11 января, заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян ИА REGNUM.

Gazprom.ru Транзит газа

«На начало января 2017 года ситуация с запасами газа в подземных хранилищах Украины была удовлетворительной, однако стабильность поставок газа на рынок Украины и транзита российского газа в Европу будет зависеть, в первую очередь, от погодных условий в ближайшие месяцы. В случае холодной зимы в Украине может возникнуть дефицит тепла и электроэнергии, который можно будет покрыть за счет роста потребления угля, импорта электроэнергии или, в крайнем случае, ограничения их потребления», — отметил эксперт.

Он напомнил, что по состоянию на 8 января текущего года, объем газа в украинских подземных газовых хранилищах составлял около 10,8 млрд кубометров, а это на 15% меньше, чем было в начале 2016 года, примерно на 2 млрд кубометров. По мнению аналитика, наблюдаемое в последнюю неделю увеличение объема суточного отбора до 80−90 млн кубометров — норма, поскольку в предыдущие годы объем отбора мог превышать и 100 млн кубометров газа в сутки. Однако на Украине в этом году сохраняется риск нехватки газа.

В 2016 года, когда зима оказалась относительно теплой, запасы газа в ПХГ снизились с 14,3 млрд кубометров в начале января до 8,8 млрд кубометров в конце марта, то есть отбор газа из ПХГ составил 5,5 млрд кубометров. Если в этом году объемы отбора газа останутся примерно на том же уровне, что и в прошлом, то запасы голубого топлива в ПХГ сократятся до примерно 6 млрд кубометров — пограничное значение для устойчивого функционирования газотранспортной системы страны, предполагает Амирагян.

«А если учесть, что в этом году погодные условия могут быть более суровыми, то потребление газа может возрасти по сравнению с предыдущим годом, что потребует поиска дополнительных источников для производства тепла и электроэнергии», — подчеркнул заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ.

Он пояснил, что на Украине основная часть газа используется для производства тепла и электроэнергии, а также в промышленности. Если газа будет не хватать, то тогда придется искать альтернативные источники на эти нужды и оптимизировать потребление. Увеличить производство тепла и электроэнергии в стране можно за счет роста генерации на угольных ТЭС и импорта электроэнергии, в том числе и из России.

«В критическом варианте можно также ожидать ограничений потребления тепла и электроэнергии», — подытожил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за резкого похолодания власти Украины вынуждены были увеличить объемы отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. Так, по данным госкомпании «Укртрансгаз», 8 января в течение суток было отобрано течение суток 86,34 млн кубометра. Объемы газа в ПХГ сократились до 11,5 млрд кубометров газа.

В октябре Украина начала этот отопительный сезон уровне 14,7 млрд кубометров. При том, что для успешного прохождения зимы необходимо 17−20 млрд кубометров газа. На начало ноября 2016 года заполненность украинских газовых хранилищ составляла около 46% от общего объема.

Как отмечала российская сторона, Украина еще с лета стала отставать по объемам заполнения своих газовых хранилищ. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, зимой это может создать риски для транзита российского газа в ЕС.