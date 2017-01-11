Саратов, 11 января, 2017, 12:04 — ИА Регнум. 11 января председатель Саратовской городской думы — директор Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов официально объявил о сложении полномочий спикера городского парламента, сообщает ИА REGNUM.

Saratov.er.ru Сергей Наумов

«Я высоко ценю то доверие, которое мне оказали депутаты, предоставив право возглавлять городской парламент. Но в настоящее время считаю необходимым сконцентрировать усилия и внимание на работе в ССЭИ РЭУ имени Плеханова. Подчеркну, что этот крупнейший экономический вуз Поволжья в ближайшее время ждут серьезные новации и преобразования в сфере научной и учебной деятельности, оснащении материальной базы института», — прокомментировал ситуацию Сергей Наумов, ссылаясь на то, что 17 января программа развития вуза будет озвучена на заседании большого Ученого Совета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, и на то, что «впереди много работы, направленной на развитие экономического образования».

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По словам Наумова, при его руководстве городской парламент оптимизировал свои расходы почти на 12 млн рублей, которые были направлены в бюджет города на решение социально-значимых программ. Депутатским корпусом были подготовлены и внесены изменения в Устав Саратова, была проделана большая работа по уточнению некоторых положений регламента городской думы, отметил он.

«Мы приложили все усилия, чтобы бюджет 2017 года впервые за долгие годы был бездефицитным и максимально ориентированным на решение социальных обязательств перед гражданами. Были и не очень популярные, но жизненно необходимые решения, такие как: повышение ставки арендной платы за земельные участки, которая вызвала широкую общественную дискуссию», — говорится в комментарии экс-спикера.

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«В планах — трудиться на благо жителей Саратова в качестве депутата Саратовской городской думы, родного «Эконома» и выполнять ту партийную нагрузку, которую мне доверят однопартийцы, коллеги по фракции «Единая Россия» в городской думе», — сообщил Сергей Наумов о своей дальнейшей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на первом заседание Саратовской городской думы пятого созыва состоялось избрание ее председателя, которым стал единоросс — директор Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов. Ранее кандидатура Наумова была одобрена на региональной конференции «Единой России».

Напомним, по итогам выборов 18 сентября 2016 года в заксобрание Саратова пятого созыва вошли 20 одномандатников и 21 депутат, прошедший по партийным спискам. Всего 41 депутат. Из них КПРФ представляют Александр Анидалов и Геннадий Турунтаев, ЛДПР — Антон Ищенко, «Справедливую Россию» — Максим Самсонов. Остальные — члены «Единой России».

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