Ярославль, 11 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. 11 января 2017 года в Ярославле и области по инициативе епархии проходит «день тишины без абортов». Об этом сообщает официальный сайт Ярославской епархии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Плакат «Абортам — нет»

Там подчеркивается, что «акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца. В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе материи защите ценности материнства».

Таким образом, по данным епархии, акцию поддержали и в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

По мнению депутата Ярославской областной думы и председателя регионального союза женщин Ольги Хитровой, это скорее символическая акция, призванная привлечь внимание к проблеме, но выбор остается, в конечном счете, за самой женщиной и за семьей.

«В качестве профилактики, на один день, чтобы привлечь внимание, наверное, это уместно. Но в любом случае это дело семьи или женщины по принятию решения. Но я думаю, что если семья или женщина не планирует иметь детей или не хочет, то есть масса способов, как можно предохраняться. За один день ничего не случится, и кто планировал, сделают аборт завтра. Здесь, видимо цель — привлечь внимание, прежде всего женщин, что если не планируешь, то нужно заранее предусматривать, чтобы потом не убивать ребенка», — пояснила Ольга Хитрова корреспонденту ИА REGNUM.

Она добавила, что законодательно в Ярославской области такие акции никак не регулируются. В поддержку «дня тишины» 11 января перед Сретенским храмом в центре города епархия проводит акцию «Свеча памяти» «в память о погибших от руки Ирода младенцах и убиенных младенцах в утробе матери».

Ранее в России уже проводились подобные акции. В прошлом году в Чувашии, в позапрошлом во Владивостоке, в 2013 году в Хабаровске.