Челябинск, 11 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда в Челябинской области стабилизировалась, крупные предприятия взяты на контроль по занятости, массовых сокращений не будет. Об этом первый заместитель Евгений Редин доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Бен Шан. Безработные. 1938

Как заявил Евгений Редин, в регионе отмечается положительная тенденция сокращения числа безработных граждан. Тенденция по уменьшению безработицы, по данным первого заместителя губернатора Челябинской области, сохраняется и с начала 2017 года.

При этом для рассмотрения и анализа ситуации с кадрами на каждом предприятии, где выявлена напряженность с занятостью, правительством создана специальная комиссия. Евгений Редин отметил, что, по данным областной службы занятости населения, массового сокращения рабочих, как это было в 2009—2010 годах, не ожидается.

Начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов предоставил данные, по которым количество безработных на начало 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом года 2016, уменьшилось. В целом глава службы занятости отметил положительную с 2015 года динамику.

Евгений Редин отметил, что стабильность на рынке труда была достигнута с помощью госпрограммы по снижению напряженности на рынке труда в регионе в 2016 году, на которую были израсходованы целевые средства. Напомним, в 2016 году по госпрограмме на стабилизацию рынка труда на Южном Урале было выделено 130 млн рублей, из которых федеральных средств — 91 млн рублей, а из областного бюджета — 39 млн рублей.

Работа по сдерживанию положения с занятостью в Челябинской области областными властями определяется как приоритетная и будет продолжена в новом году.

Источник на крупном предприятии Челябинской области сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что, действительно, речи о массовых сокращениях нет. Однако происходит тихая, но регулярная и планомерная «оптимизация» персонала, но в режиме точечной «чистки».

«Молодых не трогают, сокращают работников пенсионного и предпенсионного возраста. А так как таких немного и поднять возмущение они не могут, то вроде как ситуация стабильная. Уволенные люди или спокойно идут доживать свой век, пусть на небольшую, но стабильную пенсию, или, кому еще немного осталось дожить до содержания государством, дорабатывают год-два-три на любом месте, сторожами, вахтовиками и т.д. Остаются относительно молодые специалисты и середняки. Но вот на них ложится вся нагрузка за уволенных и сокращенных. Мастера вынуждены работать и рабочими, и администраторами. Вместе с этим резко ужесточилось наказание за проступки. Опоздания, невыходы практически недопустимы. И не дай бог «алкоголь» на рабочем месте, — сразу увольнение», — сообщил источник на одном из крупных южноуральских промышленных предприятий.

Отметим, в Челябинске наиболее востребованы электрогазосварщики, продавцы, дворники, врачи, медицинские сёстры, воспитатели. При этом отмечается переизбыток экономистов и юристов.