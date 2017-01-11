Ставрополь, 11 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае выявлено новое коррупционное преступление в правоохранительных структурах. Полицейский Александровского района попал под уголовную статью о получении взятки.

По данным следствия, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции полиции получил взятку в размере 30 тысяч рублей. Полицейский проводил проверку по факту подделки документов и принял взятку за отказ в возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление обнаружено сотрудниками ФСБ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении сотрудника полиции меры пресечения.

Как сообщили ИА REGNUM в краевой полиции, сотрудник отстранен от несения службы. По данному факту проводится служебная проверка.