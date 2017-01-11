Иркутск, 11 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В правительстве Иркутской области сегодня, 11 января, заявили, что «фактов, подтверждающих наличие червей в новогодних подарках, нет».

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По словам зампредседателя правительства региона Валентины Вобликовой, официальное подтверждение «о наличии червей в конфетах из новогодних подарков, которые раздавались детям из малообеспеченных семей», пока не получено. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, на качество новогодних подарков с 20 декабря поступило три жалобы. Одно из сообщений было направлено специалистам Роспотребнадзора 22 декабря по электронной почте. В нем было фотографии некачественных конфет с наличием червей: «При этом сам якобы испорченный товар и коробка для проверки не предоставлены. По словам заявительницы, она сфотографировала конфеты, отправила фотографию по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. Сейчас по данным фактам проводится проверка». Вобликова заверила, что поставщик предоставил заявителям новые подарки.

По словам заместителя министра социального развития опеки и попечительства Приангарья Татьяны Плетан, на средства регионального бюджета (3,6 млн руб.) в результате конкурсных процедур закупили 17 620 подарков. Дополнительно также по итогам конкурса приобрели зефир в шоколадной глазури, который раздали вместе с основным новогодним подарком. Всего в Иркутской области детям из малообеспеченных семей приобрели более 98 тысяч новогодних наборов.

Напомним, о новогодних подарках «с сюрпризом» сообщило «Новое телевидение Сибири». По данным журналистов, кроме червей на конфетах также нашли плесень и налет. На каком этапе некачественные конфеты попали в подарки, сейчас выясняют в Роспотребнадзоре. «Скорее всего, были нарушены условия хранения. Нужно выяснить, откуда поступил товар, какой его срок годности, где он лежал, в каких условиях, как формировался этот сладкий подарок, и уже по результатам будет ясно, кто виноват», — объяснила представитель Роспотребнадзора по региону.