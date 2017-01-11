Москва, 11 января, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать Луганскую и Донецкую народные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними», — сказал Зюганов в ходе пленарного заседания.

Отметим, что призывы признать ЛНР и ДНР среди коммунистов звучат не впервые. Так, в 2016 году депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ) также призвал Госдуму предложить президенту РФ признать итоги общенародных референдумов в самопровозглашенных республиках, на которых большинство населения высказалось за суверенитет.