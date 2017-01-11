Ставрополь, 11 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум.



Ван Гог. Красные виноградники. 1888

В Ставропольском крае увеличится площадь виноградных насаждений. С помощью господдержки новые виноградники смогут заложить десять крестьянско-фермерских хозяйств.

Они претендуют на получение субсидий по госпрограмме края «Развитие сельского хозяйства» до конца 2017 года. Это фермерские хозяйства, созданные в 2014—2015 годах. Весной они подадут документы на регистрацию в реестре агропромышленного комплекса Ставрополья.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона, согласно программе, виноградари смогут возместить свыше 80% затрат. В 2016 году в рамках программы аграриям региона на 1 гектар насаждений компенсировали 180 тыс. рублей на закладку виноградников, 45 тыс. рублей на уход и 182,5 тыс. рублей на установку шпалеры. Это средства федерального и краевого бюджетов.

Всего в 2016 году для участия в программе подали заявки порядка 50 аграриев Петровского, Шпаковского, Ипатовского, Новоалександровского, Александровского, Туркменского, Апанасенковского, Предгорного и других районов края.

Отметим, что с 1 января 2017 года в России введен реестр виноградных насаждений. Он содержит сведения о местонахождении лозы, площади, правообладателях, количестве кустов винограда, плотности виноградников, об их состоянии, сортовом составе, урожайности и объемах собранной продукции.

Площадь виноградников на Ставрополье равна 9% от общероссийских — около 7 тыс. га. Общая площадь виноградников в России составляет более 85 тыс. га.