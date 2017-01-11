Москва, 11 января, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, скорее всего, сегодня, 11 января, все же коснется отметки 60,40 под влиянием негативной динамики нефти. Известия о вероломном Ираке, который только наращивает объемы экспорта, давят на Brent, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Однако нефть уже подошла к сильной поддержке и в ближайшее время способна на коррекцию. Кроме того, свою лепту может внести и отчет по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах от Минэнерго США», — пояснила Афанасьева.

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«Не исключено, что на этот раз показатель снизится и не дотянет до прогнозов. В таком случае сегодня во второй половине дня пара USD/RUB может возобновить падение и вернуться ниже отметки 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 января Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США к рублю составил 59,95 (+0,05) рублей за доллар, курс евро 63,54 (+0,43) рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины составляет 61,5693 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,15% — до 53,72 доллара за баррель.