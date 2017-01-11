Москва, 11 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В текущем году на вооружение Воздушно-космических сил России поступят четыре зенитных ракетных системы С-400 «Триумф». Об этом 11 января сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Mil.ru Боевые расчёты ЗРC С-400 «Триумф»

Отмечается, что в течение 2016 года четыре зенитных ракетных полка были перевооружены новой ЗРС С-400 «Триумф». Такие подразделения ВКС предназначены для противовоздушной обороны и защиты важных объектов от атак воздушно-космических сил противника.

11 января нести боевое дежурство начали боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО ВКС, задачей которого является противовоздушная оборона Москвы и Центрального промышленного района России. В полк поступили на вооружение комплекты С-400.